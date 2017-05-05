МИНСК, 6 мая — Sputnik. Водитель автомобиля МАЗ привлечен к административной ответственности за неправильную перевозку груза, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 28 апреля на пересечение улиц Полесской с Богдана Хмельницкого. Водитель МАЗа перевозил дорожно-строительный каток. На закруглении проезжей части влево произошло падение катка на дорогу недалеко от остановочного пункта. К счастью, в происшествии никто не пострадал, за исключением проезжей части и самого катка.

В УВД отметили, что причиной аварии стало нарушение ПДД со стороны водителя грузовика: он имел возможность контролировать размещение и состояние груза, чтобы избежать смещения катка. Однако мужчина не убедился в надежности его крепления.

Водитель привлечен к административной ответственности за неправильную перевозку груза, причем уже второй раз за год.