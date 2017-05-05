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МАЗ "уронил" строительный каток на проезжую часть в Гомеле
06.05.2017 17:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Водитель автомобиля МАЗ привлечен к административной ответственности за неправильную перевозку груза, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: ВКонтакте / ЧП Гомель | Гомельская область
ДТП произошло 28 апреля на пересечение улиц Полесской с Богдана Хмельницкого. Водитель МАЗа перевозил дорожно-строительный каток. На закруглении проезжей части влево произошло падение катка на дорогу недалеко от остановочного пункта. К счастью, в происшествии никто не пострадал, за исключением проезжей части и самого катка.
В УВД отметили, что причиной аварии стало нарушение ПДД со стороны водителя грузовика: он имел возможность контролировать размещение и состояние груза, чтобы избежать смещения катка. Однако мужчина не убедился в надежности его крепления.
Водитель привлечен к административной ответственности за неправильную перевозку груза, причем уже второй раз за год.
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Водитель не убедился в надежности крепления груза и допустил его падение на дорогу недалеко от остановки общественного транспорта.
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