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МАЗ "уронил" строительный каток на проезжую часть в Гомеле

06.05.2017 17:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Водитель автомобиля МАЗ привлечен к административной ответственности за неправильную перевозку груза, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

МАЗ "уронил" строительный каток на проезжую часть в Гомеле
© Фото: ВКонтакте / ЧП Гомель | Гомельская область
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ДТП произошло 28 апреля на пересечение улиц Полесской с Богдана Хмельницкого. Водитель МАЗа перевозил дорожно-строительный каток. На закруглении проезжей части влево произошло падение катка на дорогу недалеко от остановочного пункта. К счастью, в происшествии никто не пострадал, за исключением проезжей части и самого катка.

В УВД отметили, что причиной аварии стало нарушение ПДД со стороны водителя грузовика: он имел возможность контролировать размещение и состояние груза, чтобы избежать смещения катка. Однако мужчина не убедился в надежности его крепления.

Водитель привлечен к административной ответственности за неправильную перевозку груза, причем уже второй раз за год.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Водитель не убедился в надежности крепления груза и допустил его падение на дорогу недалеко от остановки общественного транспорта.

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