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Пожилой непалец умер, пытаясь побить рекорд покорения Эвереста
06.05.2017 18:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая – Sputnik. Пожилой непалец в возрасте 85 лет умер при попытке установить новый мировой рекорд покорения Эвереста, сообщило
© AFP/ NIMA GYALZEN SHERPA
Ранее Мин Бахадур Шерхан был мировым рекордсменом: в 2008 году он поднялся на 8850 метров в 76-летнем возрасте. В 2013-м данный рекорд был побит японцем Юитиро Миура, которому при восхождении на Эверест было 80 лет.
Мужчина умер в субботу в базовом лагере. Медики предполагают, что кончиной альпиниста стал сердечный приступ.
Первое восхождение Эверест было совершено 29 мая 1953 года шерпом Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.
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Медики предполагают, что кончиной альпиниста стал сердечный приступ.
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