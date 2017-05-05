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Пожилой непалец умер, пытаясь побить рекорд покорения Эвереста

06.05.2017 18:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая – Sputnik. Пожилой непалец в возрасте 85 лет умер при попытке установить новый мировой рекорд покорения Эвереста, сообщило ВВС.

Пожилой непалец умер, пытаясь побить рекорд покорения Эвереста
© AFP/ NIMA GYALZEN SHERPA
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Ранее Мин Бахадур Шерхан был мировым рекордсменом: в 2008 году он поднялся на 8850 метров в 76-летнем возрасте. В 2013-м данный рекорд был побит японцем Юитиро Миура, которому при восхождении на Эверест было 80 лет.

Мужчина умер в субботу в базовом лагере. Медики предполагают, что кончиной альпиниста стал сердечный приступ.

Первое восхождение Эверест было совершено 29 мая 1953 года шерпом Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.

 
Теги: Минск
 
 
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Медики предполагают, что кончиной альпиниста стал сердечный приступ.

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