Пожилой непалец умер, пытаясь побить рекорд покорения Эвереста

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Пожилой непалец в возрасте 85 лет умер при попытке установить новый мировой рекорд покорения Эвереста, сообщило ВВС .



© AFP/ NIMA GYALZEN SHERPA Пробки на Эвересте: гора ожидает наплыва альпинистов

Ранее Мин Бахадур Шерхан был мировым рекордсменом: в 2008 году он поднялся на 8850 метров в 76-летнем возрасте. В 2013-м данный рекорд был побит японцем Юитиро Миура, которому при восхождении на Эверест было 80 лет.

Мужчина умер в субботу в базовом лагере. Медики предполагают, что кончиной альпиниста стал сердечный приступ.

Первое восхождение Эверест было совершено 29 мая 1953 года шерпом Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.