СК о происшествии на Брестбытхиме: неправильно смешали кислоты

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Нарушение технологического процесса стало причиной выброса паров гипохлорита натрия на ОАО "Брестбытхим", сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Инцидент брестском химическом предприятии случился утром в субботу 6 мая: смешивание двух кислот и воды привело к выделению паров гипохлорита натрия.

"По основной версии, причиной случившегося стало нарушение технологического процесса, выразившееся в ошибочном заливании компонентов, которое привело к выделению паров внутри резервуара", – сказала Дранькова.

По ее словам, тогда емкость не была закрыта, и смешивание было проведено открытым способом.

Как ранее сообщил Sputnik, вредные пары попали в воздух при контакте азотной и ортофосфорной, при котором произошло выделение гипохлорита натрия в виде пара.