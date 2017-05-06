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СК о происшествии на Брестбытхиме: неправильно смешали кислоты

06.05.2017 20:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая – Sputnik. Нарушение технологического процесса стало причиной выброса паров гипохлорита натрия на ОАО "Брестбытхим", сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

СК о происшествии на Брестбытхиме: неправильно смешали кислоты
© МЧС Брест
Опубликовано видео ликвидации утечки на Брестбытхиме

Инцидент брестском химическом предприятии случился утром в субботу 6 мая: смешивание двух кислот и воды привело к выделению паров гипохлорита натрия.

"По основной версии, причиной случившегося стало нарушение технологического процесса, выразившееся в ошибочном заливании компонентов, которое привело к выделению паров внутри резервуара", – сказала Дранькова.

По ее словам, тогда емкость не была закрыта, и смешивание было проведено открытым способом.

Как ранее сообщил Sputnik, вредные пары попали в воздух при контакте азотной и ортофосфорной, при котором произошло выделение гипохлорита натрия в виде пара. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Правоохранители выяснили, что мкость не была закрыта, и смешивание было проведено открытым способом.

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