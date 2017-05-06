МИНСК, 7 мая — Sputnik. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Рамиль Ситдиков, аккредитованный для освещения музыкального конкурса "Евровидение", получил отказ во въезде на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу объединенной дирекции фотоинформации Александра Штоля.

Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится в Киеве 7 мая. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал — 13 мая.

"Нашего фотографа "завернули" из Киева. На границе взяли документы, удалились куда-то и через примерно один час принесли постановление об отказе во въезде. Аккредитация была получена по всей форме", — сказал Штоль.

По его словам, "распечатка с сайта (организаторов) с подтвержденной аккредитацией власти в аэропорту не удовлетворила, затребовали официальное письмо с приглашением от Евровидения". По его словам, организаторов Евровидения спрашивали о возможности получить приглашение, но те "сразу сказали, что таких документов они не выдают".

Штоль добавил, что Ситдикову выдали на руки постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда". Вечером в субботу он прошел регистрацию на самолет в Минск.

Как ранее сообщал Sputnik, Россию на Евровидении должна была представлять Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд в страну из-за концертов в Крыму. После этого на "Первом канале" отказались от трансляции конкурса.