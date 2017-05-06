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Брестский завод бытхимии возобновил производство

07.05.2017 09:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мая — Sputnik. ОАО "Брестский завод бытовой химии" возобновило производственный процесс после случившегося в субботу инцидента с разлитием опасных кислот, сообщили Sputnik на предприятии.

Брестский завод бытхимии возобновил производство
© Sputnik / Виктор Толочко
СК о происшествии на Брестбытхиме: неправильно смешали кислоты

Как ранее сообщал Sputnik, ЧП на химпредприятии Бреста произошло утром 6 мая: из-за смешивания двух кислот и воды случилось резкое выделение паров едкого химического соединения. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали ситуацию, 46 человек эвакуировали, один человек был госпитализирован с подозрением на химическое отравление. По версии Следственного комитета, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса при смешивании кислот.

"Работа предприятия была восстановлена в субботу, в общей сложности технологический процесс был прерван почти на четыре часа, за это время предприятие могло бы выпустить около двух тонн продукции, и эта упущенная выгода — единственная потеря", — сказали на предприятии.

Там также проинформировали, что пострадавший работник, госпитализированный в субботу в отделение реанимации, уже чувствует себя лучше.

В настоящее время на предприятии предельные концентрации хлорсодержащих веществ в норме — как в цеху, так и на остальных территориях завода.

На предприятии продолжает работать специальная комиссия, которая устанавливает причины ЧП.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Общий перерыв технологического процесса составил менее четырех часов. Пострадавший из-за утечки кислоты работник чувствует себя лучше.

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