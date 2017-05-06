В Турции 10 человек пострадали из-за падения кабинки аттракциона с двухметровой высоты

В парке развлечений в турецком городе Конья пострадали десять человек из-за неисправности аттракциона «Свободное падение», сообщает агентство Anadolu.

Всего на аттракционе катались 17 человек. Кабинка с людьми поднялась на высоту 25 м, однако в 2 м от земли у аттракциона оборвался трос. Посетители упали, ударившись о металлическую платформу.

Konya’da lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı!!! pic.twitter.com/oZXSSkgrGA — Arzu Parlak