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В Турции 10 человек пострадали из-за падения кабинки аттракциона с двухметровой высоты
В парке развлечений в турецком городе Конья пострадали десять человек из-за неисправности аттракциона «Свободное падение», сообщает агентство Anadolu.
Всего на аттракционе катались 17 человек. Кабинка с людьми поднялась на высоту 25 м, однако в 2 м от земли у аттракциона оборвался трос. Посетители упали, ударившись о металлическую платформу.
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Пострадавшие доставлены в больницу, врачи считают, что их жизни ничего не угрожает.
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Архив (ЧП)
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