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Росздравнадзор изъял из обращения "бракованные" медпрепараты из РБ

07.05.2017 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мая — Sputnik. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения отреагировала на сообщения СМИ о выявлении в лекарственных препаратах из Беларуси механических включений, в частности, стекла.

Росздравнадзор изъял из обращения "бракованные" медпрепараты из РБ
© Sputnik Евгений Самарин
Минздрав: информация о "бракованных" инъекциях из РБ в РФ некорректна

Информация о том, что серия была забракована одним из филиалов Росздравнадзора, поступила в республику еще 23 января. Некачественный раствор для инъекций в ампулах белорусского производства был изъят из обращения в Вологодской области РФ. Также в пятницу, 5 мая, некоторые СМИ заявляли о будто бы найденном в растворе стекле. Минздрав Беларуси сообщил, что заявления СМИ о "браке" сформулированы некорректно.

Сразу после получения информации о том, что серия забракована, сотрудники завода-производителя "Борисовский завод медпрепаратов" провели анализ условий производства и контроля качества.

"По состоянию на 5 мая 2017 года в адрес завода не возвращено ни одной упаковки лекарственного средства "Пентоксифиллин, раствор для инъекций 20 мг/мл 5 мл №10" серии 1771214", — рассказали собеседники Sputnik.

 В Росздравнадзоре признали недоброкачественными следующие лекарственные препараты из Беларуси:

  • "Пентоксифиллин, раствор для инъекций 20 мг/мл 5 мл" (производитель ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов"),
  • "Кофеин-бензоат натрия, раствор для подкожного введения 200 мг/мл" (производитель: ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов"),
  • "Гентамицин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 40 мг/мл" (производитель: РУП "Белмедпрепараты).

"При выявлении несоответствия качества лекарственного препарата установленным требованиям, Росздравнадзор приостанавливает обращение данной серии лекарственного препарата на всей территории Российской Федерации и проводит мероприятия по ее изъятию и уничтожению", — рассказали в российской службе.

Также сообщается, что за период 2016-2017 Росздравнадзором были забракованы две серии двух торговых наименований лекарственных препаратов производства РУП "Белмедпрепараты" и 14 серий семи торговых наименований лекарственных препаратов производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов".

После выявления брака производители представили в Росздравнадзор планы корректирующих мероприятий по предотвращению вреда.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская служба по надзору признала недоброкачественными лекарственные средства производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" и РУП...

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