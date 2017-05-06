МИНСК, 7 мая — Sputnik. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения отреагировала на сообщения СМИ о выявлении в лекарственных препаратах из Беларуси механических включений, в частности, стекла.



© Sputnik Евгений Самарин Минздрав: информация о "бракованных" инъекциях из РБ в РФ некорректна

Информация о том, что серия была забракована одним из филиалов Росздравнадзора, поступила в республику еще 23 января. Некачественный раствор для инъекций в ампулах белорусского производства был изъят из обращения в Вологодской области РФ. Также в пятницу, 5 мая, некоторые СМИ заявляли о будто бы найденном в растворе стекле. Минздрав Беларуси сообщил, что заявления СМИ о "браке" сформулированы некорректно.

Сразу после получения информации о том, что серия забракована, сотрудники завода-производителя "Борисовский завод медпрепаратов" провели анализ условий производства и контроля качества.

"По состоянию на 5 мая 2017 года в адрес завода не возвращено ни одной упаковки лекарственного средства "Пентоксифиллин, раствор для инъекций 20 мг/мл 5 мл №10" серии 1771214", — рассказали собеседники Sputnik.

В Росздравнадзоре признали недоброкачественными следующие лекарственные препараты из Беларуси:

"Пентоксифиллин, раствор для инъекций 20 мг/мл 5 мл" (производитель ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов"),

"Кофеин-бензоат натрия, раствор для подкожного введения 200 мг/мл" (производитель: ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов"),

"Гентамицин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 40 мг/мл" (производитель: РУП "Белмедпрепараты).

"При выявлении несоответствия качества лекарственного препарата установленным требованиям, Росздравнадзор приостанавливает обращение данной серии лекарственного препарата на всей территории Российской Федерации и проводит мероприятия по ее изъятию и уничтожению", — рассказали в российской службе.

Также сообщается, что за период 2016-2017 Росздравнадзором были забракованы две серии двух торговых наименований лекарственных препаратов производства РУП "Белмедпрепараты" и 14 серий семи торговых наименований лекарственных препаратов производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов".

После выявления брака производители представили в Росздравнадзор планы корректирующих мероприятий по предотвращению вреда.