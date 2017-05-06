В лобовом столкновении под Крупском пострадали женщина и ребёнок

МИНСК, 7 мая — Sputnik. В Крупском районе в ДТП спасатели деблокировали водителя, всего в результате лобового столкновения двух иномарок пострадали четыре человека, в том числе двухлетний ребёнок, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС.

Там пояснили, что сообщение о ДТП поступило спасателям в воскресенье в 13.40. Авария произошла вблизи агрогородка Узнацк Крупского района. Требовалась помощь в извлечении пострадавшего.

"Прибывшим спасателям стало известно, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей "Фольксваген Гольф" и "Ауди А6". Пассажиры "Фольксваген Гольфа" — женщина 1985 года рождения и двухлетний ребенок также госпитализированы в больницу", — рассказали в МЧС.

Водитель "Ауди А6" 1959 года рождения и пассажирка 1963 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу, добавили в МЧС.