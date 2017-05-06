Лобовое столкновение в Крупском районе: пострадали четыре человека, в том числе 2-летний ребенок

Днем 7 мая около агрогородка Узнацк Крупского района произошло лобовое столкновение Volkswagen Golf и Audi А6. В результате пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок, сообщает МЧС .



Фото: МЧС

Потребовалась помощь спасателей: одного из попавших в аварию необходимо было достать из поврежденной машины.



Фото: МЧС

В Volkswagen Golf пострадали пассажиры: 32-летняя женщина и 2-летний ребенок. У 58-летнего водителя и 54-летней пассажирки Audi травмы различной степени тяжести. Все доставлены в больницу.



Фото: МЧС