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Аттракцион с людьми рухнул в Турции
07.05.2017 19:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая — Sputnik. Механизм поднял людей на 25 метров и почти опустил вниз, однако в двух метрах от земли оборвался трос, в результате чего люди упали и сильно ударились о платформу, сообщает
В турецком городе Конья вышел из строя аттракцион. По словам очевидцев, когда тросы лопнули, до земли оставалось пять метров. В результате пострадало 10 человек, они госпитализированы. В настоящий момент следствие выясняет причины поломки.
Сейчас на месте происшествия работает полиция, выясняются все детали происшествия.
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В парке развлечений в турецком городе Конья упала гондола с людьми на аттракционе "Свободное падение".
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