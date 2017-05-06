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Аттракцион с людьми рухнул в Турции

07.05.2017 19:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мая — Sputnik. Механизм поднял людей на 25 метров и почти опустил вниз, однако в двух метрах от земли оборвался трос, в результате чего люди упали и сильно ударились о платформу, сообщает Anadolu.

В турецком городе Конья вышел из строя аттракцион. По словам очевидцев, когда тросы лопнули, до земли оставалось пять метров. В результате пострадало 10 человек, они госпитализированы. В настоящий момент следствие выясняет причины поломки.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, выясняются все детали происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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В парке развлечений в турецком городе Конья упала гондола с людьми на аттракционе "Свободное падение".

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