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Белорус устроил дебош в отеле Хургады и попал в больницу
07.05.2017 19:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси подтверждает появившуюся сперва в соцсетях, а затем и в некоторых белорусски СМИ информацию о хулиганской выходке гражданина Беларуси на курорте в Египте.
Как сообщают пользователи в соцсетях, мужчина отбыл вместе с женой и ребёнком на отдых в Хургаде, с момента вылета из Минска и в течение трёх суток он употреблял алкогольные напитки. В лобби баре отеля он устроил жене скандал и стал рукоприкладствовать. Затем ночью он стал бросать камни в окна бунгало, расположенных на территории отеля. Отбывшая на место происшествия полиция задержала буйного белоруса. На следующее утро гражданина отпустили, однако он устроил беспорядки в ресторане и ранил себя, после чего был госпитализирован. Жену с ребёнком вместе с вещами увезли из отеля в неизвестном направлении.
"МИД Беларуси располагает информацией об этом инциденте с участием Белорусского гражданина. Сейчас этим вопросом занимается посольство республики в Египте, выясняются обстоятельства случившегося", — сообщили в пресс-службе МИД.
Там добавили, что посольство также уточняет, каким образом белорус-дебошир и его семья смогут вернуться домой.
Гражданин Беларуси в настоящее время находится под стражей, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Также белорусские дипломаты решают вопрос об оплате билетов для возвращения белорусских граждан на родину.
В МИД отметили, что законодательство Египта достаточно жёстко подходит к подобным случаям. Очевидно, что белорусу придётся возместить отелю причинённый ущерб, на него будут наложены административные меры взыскания. Кроме того, высока вероятность, что он будет включён в списки лиц, въезд которых в Египет нежелателен.
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МИД Беларуси выясняет, каким образом гражданин республики, сперва попавший в полицию, а затем в больницу, и его семья могут вернуться домой.
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