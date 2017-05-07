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В Париже после завершения выборов начались беспорядки
07.05.2017 23:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. В Париже после завершения голосования во втором туре президентских выборов начались беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией, сообщает
Столкновения начались в районе Менилмонтан (Ménilmontant) в 20-м округе Парижа, после того, как толпа демонстрантов начала движение на полицейское оцепление, сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.
"Полицейские применили слезоточивый газ, после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки. Движение в районе перекрыто. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов", — сообщает ресурс.
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