В Париже после завершения выборов начались беспорядки

МИНСК, 7 апр — Sputnik. В Париже после завершения голосования во втором туре президентских выборов начались беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией, сообщает РИА Новости .

Столкновения начались в районе Менилмонтан (Ménilmontant) в 20-м округе Парижа, после того, как толпа демонстрантов начала движение на полицейское оцепление, сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

"Полицейские применили слезоточивый газ, после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки. Движение в районе перекрыто. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов", — сообщает ресурс.