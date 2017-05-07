Жилой дом под Калининградом обрушился из-за взрыва

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Трое детей и один взрослый пострадали, по предварительным данным, при взрыве газо-воздушной смеси в двухэтажном жилом доме в Черняховском городском округе Калининградской области, сообщает РИА Новости .

"Взрыв газо-воздушной смеси произошел на первом этаже 12-квартирного кирпичного жилого дома на улице Новоселов в населенном пункте Веселовка. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей", — цитирует ресурс слова источника в экстренных службах региона.

По предварительным данным, взрывом повреждены две квартиры.

В настоящее время работы по обследованию и разбору завала. Обстоятельства взрыва выясняются.