ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель BMW сбил маму с ребенком в Минске – женщина погибла

08.05.2017 08:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Водитель BMW совершил ДТП, в котором погибла женщина и пострадал трехлетний ребенок, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22:00 в воскресенье в Минске.

"Водитель автомобиля BMW двигаясь по улице Солтыса, со стороны Ваупшасава, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После чего врезался в стоящий в соседней полосе троллейбус. В результате ДТП женщина погибла на месте", — рассказал официальный представитель УСК Алексей Климович.

Он добавил, что дочь 33-летней погибшей женщины с травмами была доставлена в больницу. Жизни трехлетней девочки ничего не угрожает.

Кроме того, по информации следователей, в больнице находятся четверо мужчин, находившиеся в салоне иномарки.

"По факту дорожно-транспортного происшествия УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь", — добавил Климович.

Назначен ряд экспертных исследований. Проводится расследование.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи устанавливают обстоятельства смертельной аварии, возбуждено уголовное дело.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Париже после завершения выборов начались беспорядки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика