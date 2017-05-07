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Ребенок погиб в результате обрушения воздушного замка в Испании
08.05.2017 15:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Шестилетняя девочка погибла в результате обрушения воздушного замка в Испании, еще шестеро детей получили травмы, сообщает издание
Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 7 мая, в ресторане Caldes de Malavella в Жироне. В надувном замке, высота которого достигала около 40 метров, играли дети. После его обрушения детей отбросила на 10-20 метров. Двух девочек — шести и девяти лет — на вертолете доставили в больницу Барселоны. Младшая ночью скончалась, старшая находится в реанимации.
Еще пять детей в возрасте от двух до 11 лет были доставлены в местную больницу.
"Все находятся в состоянии средней тяжести, кроме одной шестилетней девочки, чье состояние более серьезное, но ее жизни ничего не угрожает", — сказал представитель больницы Vall d'Hebron в Жироне.
На данный момент причины произошедшего выясняются. Свои соболезнования семье погибшей девочки выразил глава Женералитета Карлес Пучдемон в микроблоге Twitter.
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Замок был установлен два месяца назад и достигал в высоту 40 метров. Причины трагедии выясняются.
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