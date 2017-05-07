Ребенок погиб в результате обрушения воздушного замка в Испании

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Шестилетняя девочка погибла в результате обрушения воздушного замка в Испании, еще шестеро детей получили травмы, сообщает издание Pais .

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 7 мая, в ресторане Caldes de Malavella в Жироне. В надувном замке, высота которого достигала около 40 метров, играли дети. После его обрушения детей отбросила на 10-20 метров. Двух девочек — шести и девяти лет — на вертолете доставили в больницу Барселоны. Младшая ночью скончалась, старшая находится в реанимации.

Еще пять детей в возрасте от двух до 11 лет были доставлены в местную больницу.

"Все находятся в состоянии средней тяжести, кроме одной шестилетней девочки, чье состояние более серьезное, но ее жизни ничего не угрожает", — сказал представитель больницы Vall d'Hebron в Жироне.

На данный момент причины произошедшего выясняются. Свои соболезнования семье погибшей девочки выразил глава Женералитета Карлес Пучдемон в микроблоге Twitter.