Жилой дом загорелся в Пружанском районе из-за разряда молнии

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Возгорание произошло в деревянном жилом доме, принадлежащем пенсионерке 1955 года рождения, сообщили Sputnik в Брестском областном управлении МЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Пожар в минской квартире: эвакуировали 10 человек

Один из частных домов на улице Школьной в деревне Линово Пружанского района загорелся днем 7 мая. Огонь уничтожил крышу и повредил перекрытие постройки.

"Предполагаемая причина пожара — грозовой разряд молнии", — рассказали в МЧС.

Еще два пожара произошли 7 мая в Брестской области, сообщили Sputnik в управлении. В деревне Гневчица Ивановского района произошло возгорание в деревянном хозяйственном строении. Огонь уничтожил крышу, повредил стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

В деревне Хмелище Малоритского района пожар вспыхнул в деревянном доме, принадлежащем мужчине 1964 года рождения. В качестве причины возгорания рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. Пожар уничтожил крышу, перекрытие, повредил стены и имущество.