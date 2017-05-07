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Жилой дом загорелся в Пружанском районе из-за разряда молнии
08.05.2017 15:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Возгорание произошло в деревянном жилом доме, принадлежащем пенсионерке 1955 года рождения, сообщили Sputnik в Брестском областном управлении МЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Один из частных домов на улице Школьной в деревне Линово Пружанского района загорелся днем 7 мая. Огонь уничтожил крышу и повредил перекрытие постройки.
"Предполагаемая причина пожара — грозовой разряд молнии", — рассказали в МЧС.
Еще два пожара произошли 7 мая в Брестской области, сообщили Sputnik в управлении. В деревне Гневчица Ивановского района произошло возгорание в деревянном хозяйственном строении. Огонь уничтожил крышу, повредил стены и имущество. Причина пожара устанавливается.
В деревне Хмелище Малоритского района пожар вспыхнул в деревянном доме, принадлежащем мужчине 1964 года рождения. В качестве причины возгорания рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. Пожар уничтожил крышу, перекрытие, повредил стены и имущество.
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Сотрудники МЧС предполагают, что пожар в частном доме мог вспыхнуть в результате грозового разряда молнии.
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