Планер упал в Чехии – пилот в тяжелом состоянии

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Крушение летательного аппарата произошло на окраине города Яромерж на севере Чехии. 60-летний пилот получил множество ранений и был госпитализирован.

Как сообщают информационные агентства, свидетели аварии планера вызвали врачей. На место происшествия прибыли пожарные, машина скорой помощи и вертолет. Медики оказали пострадавшему мужчине первую помощь, а затем доставили в больницу города Градец-Кралове.

Причины падения летательного аппарата устанавливаются.

Планер упал в поле вне жилищной застройки. Кроме пилота никто не пострадал.