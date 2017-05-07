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Планер упал в Чехии – пилот в тяжелом состоянии
08.05.2017 16:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Крушение летательного аппарата произошло на окраине города Яромерж на севере Чехии. 60-летний пилот получил множество ранений и был госпитализирован.
Как сообщают информационные агентства, свидетели аварии планера вызвали врачей. На место происшествия прибыли пожарные, машина скорой помощи и вертолет. Медики оказали пострадавшему мужчине первую помощь, а затем доставили в больницу города Градец-Кралове.
Причины падения летательного аппарата устанавливаются.
Планер упал в поле вне жилищной застройки. Кроме пилота никто не пострадал.
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Медики оказали пострадавшему мужчине первую помощь на месте происшествия и доставили в больницу.
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