ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

08.05.2017 17:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Парижская полиция выставила кордон на пути шествия, участники которого протестуют против победы Эммануэля Макрона на президентских выборах, и применила слезоточивый газ.

Акция протеста против победы на президентских выборах Эммануэля Макрона началась в понедельник на Площади Республики в Париже, после чего продолжилась многотысячным шествием по Бульвару дю Тампль. Участие в ней принимают представители левых организаций, профсоюзов, анархистов и антифашистов. Шествие растянулось на полтора километра. Выступающие по пути раздавали листовки, призывая бойкотировать выборы.

Улицы, прилегающие к Бульвару дю Тампль, оцеплены полицией. Она применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции протеста.

В воскресенье, 7 мая, во Франции состоялся второй тур выборов главы государства. Вечером стало известно, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, по предварительным оценкам, одержал победу над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов с 60,19 % голосов при явке избирателей в 26-27%. После завершения голосования в Париже прошли беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

В понедельник МВД Пятой республики опубликовало окончательные данные голосования: Макрон набрал 66,1%, Марин Ле Пен — 33,9%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячи людей вышли на Площадь Республики в знак протеста против победы на президентских выборах Эммануэля Макрона и продолжили шествие по бульвару дю Тампль.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Планер упал в Чехии – пилот в тяжелом состоянии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика