В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Парижская полиция выставила кордон на пути шествия, участники которого протестуют против победы Эммануэля Макрона на президентских выборах, и применила слезоточивый газ.

Violents accrochages à Paris: la police passe à tabac des manifestants et des journalistes https://t.co/NpjLINLLBV pic.twitter.com/6HYk0JqGCB — Sputnik France (@sputnik_fr) May 8, 2017

Акция протеста против победы на президентских выборах Эммануэля Макрона началась в понедельник на Площади Республики в Париже, после чего продолжилась многотысячным шествием по Бульвару дю Тампль. Участие в ней принимают представители левых организаций, профсоюзов, анархистов и антифашистов. Шествие растянулось на полтора километра. Выступающие по пути раздавали листовки, призывая бойкотировать выборы.

Улицы, прилегающие к Бульвару дю Тампль, оцеплены полицией. Она применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции протеста.

В воскресенье, 7 мая, во Франции состоялся второй тур выборов главы государства. Вечером стало известно, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, по предварительным оценкам, одержал победу над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов с 60,19 % голосов при явке избирателей в 26-27%. После завершения голосования в Париже прошли беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

В понедельник МВД Пятой республики опубликовало окончательные данные голосования: Макрон набрал 66,1%, Марин Ле Пен — 33,9%.