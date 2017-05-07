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В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов
08.05.2017 17:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Парижская полиция выставила кордон на пути шествия, участники которого протестуют против победы Эммануэля Макрона на президентских выборах, и применила слезоточивый газ.
Акция протеста против победы на президентских выборах Эммануэля Макрона началась в понедельник на Площади Республики в Париже, после чего продолжилась многотысячным шествием по Бульвару дю Тампль. Участие в ней принимают представители левых организаций, профсоюзов, анархистов и антифашистов. Шествие растянулось на полтора километра. Выступающие по пути раздавали листовки, призывая бойкотировать выборы.
Улицы, прилегающие к Бульвару дю Тампль, оцеплены полицией. Она применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции протеста.
В воскресенье, 7 мая, во Франции состоялся второй тур выборов главы государства. Вечером стало известно, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, по предварительным оценкам, одержал победу над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов с 60,19 % голосов при явке избирателей в 26-27%. После завершения голосования в Париже прошли беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.
В понедельник МВД Пятой республики опубликовало окончательные данные голосования: Макрон набрал 66,1%, Марин Ле Пен — 33,9%.
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Тысячи людей вышли на Площадь Республики в знак протеста против победы на президентских выборах Эммануэля Макрона и продолжили шествие по бульвару дю Тампль.
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