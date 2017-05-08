Корреспондент Sputnik France пострадала на митинге в Париже

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Корреспондент агентства Sputnik France чувствует себя сейчас хорошо — серьезных травм и телесных повреждений у нее нет.



© REUTERS Jean-Paul Pelissier В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

Как сообщалось ранее, полиция применила силу к журналисту во время манифестации против выборов в Париже. У нее отняли защитную каску и даже попытались разбить телефон.

"Меня задели дубинкой несколько раз, когда я снимала полицейских в момент их столкновения с демонстрантами. Немного больно, но ничего не повредили, синяков не осталось. Чувствую я себя хорошо", — рассказала корреспондент Sputnik France .

В воскресенье, 7 мая, во Франции состоялся второй тур выборов главы государства. Вечером стало известно, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, по предварительным оценкам, одержал победу над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов с 60,19 % голосов при явке избирателей в 26-27%. После завершения голосования в Париже прошли беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

В понедельник МВД Пятой республики опубликовало окончательные данные голосования: Макрон набрал 66,1%, Марин Ле Пен — 33,9%.