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Корреспондент Sputnik France пострадала на митинге в Париже

08.05.2017 22:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Корреспондент агентства Sputnik France чувствует себя сейчас хорошо — серьезных травм и телесных повреждений у нее нет.

Корреспондент Sputnik France пострадала на митинге в Париже
© REUTERS Jean-Paul Pelissier
В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

Как сообщалось ранее, полиция применила силу к журналисту во время манифестации против выборов в Париже. У нее отняли защитную каску и даже попытались разбить телефон.

"Меня задели дубинкой несколько раз, когда я снимала полицейских в момент их столкновения с демонстрантами. Немного больно, но ничего не повредили, синяков не осталось. Чувствую я себя хорошо", — рассказала корреспондент Sputnik France.

В воскресенье, 7 мая, во Франции состоялся второй тур выборов главы государства. Вечером стало известно, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, по предварительным оценкам, одержал победу над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов с 60,19 % голосов при явке избирателей в 26-27%. После завершения голосования в Париже прошли беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

В понедельник МВД Пятой республики опубликовало окончательные данные голосования: Макрон набрал 66,1%, Марин Ле Пен — 33,9%.

 
Теги: Минск
 
 
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Французская полиция применила силу к журналисту агентства во время манифестации против выборов в Париже.

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