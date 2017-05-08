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Башенный кран рухнул на дом из-за сильного ветра в Красноярске

08.05.2017 21:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Сотрудники МЧС и ГИБДД России работают на месте происшествия. В районе падения крана нет света, предполагается, что он повредил провода.

Инцидент произошел вечером 8 мая в Октябрьском районе Красноярска. Башенный кран рухнул на частный дом и повредил его. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. По словам официального представителя краевого главка МВД России Владимира Юрченко, сотрудники МЧС и ГИБДД обеспечивают беспрепятственное движение в районе происшествия.

Упал кран на Киренского, Ост. Ударник.#упалкран #кран #чп #красноярск

Публикация от Валерий Житин (@z_valerii) Май 8 2017 в 8:46 PDT

Предполагается, что кран снесло порывами ветра. Он рухнул на дом и частично его разрушил. Также при падении оказался поврежден припаркованный грузовой автомобиль.

Вторые сутки в Красноярске дует сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. В пресс-службе Минэнерго РФ сообщили, что около 14 тысяч жителей Красноярского края остались без электроснабжения. Во время штормового ветра происходят аварийные отключения сетей.

 
Теги: Минск
 
 
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Частный дом частично разрушен, при падении кран повредил и грузовой автомобиль.

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