Нетрезвого милиционера за рулем снова задержали в Столинском районе

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Факт задержания сотрудника РОВД Столинского района за вождение в нетрезвом состоянии подтвердили Sputnik в понедельник в МВД Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Пьяный начальник Столинского РОВД будет строго наказан

Как сообщалось накануне в СМИ, изначально водитель превысил скорость и был остановлен инспекторами. При проверке документов сотрудники ГАИ заметили у него признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти проверку алкотестером. Прибор подтвердил, что мужчина нетрезв.

Правонарушителем оказался сотрудник РОВД Столинского района, который работает там с 2000 года. На момент задержания он находился в отпуске.

Как сообщил Sputnik официальный представитель МВД Константин Шалькевич, нарушившего ПДД сотрудника ожидает увольнение.

"Уволят за то, что он был в состоянии опьянения. Наверняка, лишат прав", — сказал собеседник агентства.

Аналогичная история произошла накануне, 22 апреля. В деревне Галево Пинского района за вождение в нетрезвом состоянии был задержан начальник Столинского РОВД Вячеслав Филипчик. На момент правонарушения он тоже находился в отпуске. В МВД тогда подчеркнули, что Филипчика ждет "самое строгое наказание, согласно административному законодательству" — это крупный штраф и лишение водительских прав. Нарушитель будет уволен из органов.