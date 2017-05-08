|
Нетрезвого милиционера за рулем снова задержали в Столинском районе
08.05.2017 20:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Факт задержания сотрудника РОВД Столинского района за вождение в нетрезвом состоянии подтвердили Sputnik в понедельник в МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как сообщалось накануне в СМИ, изначально водитель превысил скорость и был остановлен инспекторами. При проверке документов сотрудники ГАИ заметили у него признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти проверку алкотестером. Прибор подтвердил, что мужчина нетрезв.
Правонарушителем оказался сотрудник РОВД Столинского района, который работает там с 2000 года. На момент задержания он находился в отпуске.
Как сообщил Sputnik официальный представитель МВД Константин Шалькевич, нарушившего ПДД сотрудника ожидает увольнение.
"Уволят за то, что он был в состоянии опьянения. Наверняка, лишат прав", — сказал собеседник агентства.
Аналогичная история произошла накануне, 22 апреля. В деревне Галево Пинского района за вождение в нетрезвом состоянии был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правонарушителем оказался сотрудник РОВД Столинского района, который на момент задержания находился в отпуске.
|
Архив (ЧП)
Комментарии