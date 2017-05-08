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Неизвестные ограбили ювелирный магазин в Париже
09.05.2017 16:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая — Sputnik. Двое грабителей во вторник утром ограбили ювелирный магазин в центре Парижа, передает телеканал
Инцидент произошел примерно в 12 часов в 9-м округе Парижа, недалеко от Елисейских полей. Отмечается, что в торговом объекте продавались дорогие часы.
По информации телеканала, злоумышленники угрожали сотрудникам магазина предметом, похожим на пистолет. Забрав с собой ценности, они скрылись на мотоцикле.
Примерный ущерб оценивается в 800-900 тысяч евро. Полиция ведет поиск грабителей. Другие подробности инцидента не сообщаются.
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Грабители ворвались в магазин, угрожая пистолетом, похитили драгоценности и скрылись на мотоцикле.
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