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Неизвестные ограбили ювелирный магазин в Париже

09.05.2017 16:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мая — Sputnik. Двое грабителей во вторник утром ограбили ювелирный магазин в центре Парижа, передает телеканал BFMTV со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел примерно в 12 часов в 9-м округе Парижа, недалеко от Елисейских полей. Отмечается, что в торговом объекте продавались дорогие часы.

По информации телеканала, злоумышленники угрожали сотрудникам магазина предметом, похожим на пистолет. Забрав с собой ценности, они скрылись на мотоцикле.

Примерный ущерб оценивается в 800-900 тысяч евро. Полиция ведет поиск грабителей. Другие подробности инцидента не сообщаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Грабители ворвались в магазин, угрожая пистолетом, похитили драгоценности и скрылись на мотоцикле.

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