Неизвестные ограбили ювелирный магазин в Париже

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Двое грабителей во вторник утром ограбили ювелирный магазин в центре Парижа, передает телеканал BFMTV со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел примерно в 12 часов в 9-м округе Парижа, недалеко от Елисейских полей. Отмечается, что в торговом объекте продавались дорогие часы.

По информации телеканала, злоумышленники угрожали сотрудникам магазина предметом, похожим на пистолет. Забрав с собой ценности, они скрылись на мотоцикле.

Примерный ущерб оценивается в 800-900 тысяч евро. Полиция ведет поиск грабителей. Другие подробности инцидента не сообщаются.