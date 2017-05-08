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Два лыжника и инструктор погибли во французских Альпах

09.05.2017 19:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мая — Sputnik. Три лыжника погибли в результате схода лавины во французских Альпах, сообщили местные СМИ со ссылкой на спасательные службы.

Два лыжника и инструктор погибли во французских Альпах
© AFP/ JEFF PACHOUD
Сноубордист из Голландии погиб под лавиной во Франции

Трагедия произошла во вторник утром в районе Боннваль-сюр-Арк. В ходе спасательной операции были обнаружены тела трех лыжников, в их числе был инструктор.

Поисковые группы не исключают, что погибших могло быть и больше, в месте схода лавины ведутся дальнейшие поиски.

По другой информации погибшие были опытными лыжниками, которые совершали восхождение в момент схода лавины. Личности погибших устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Личности погибших устанавливаются, по некоторым данным группа могла состоять больше чем из трех человек.

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