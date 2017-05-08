Два лыжника и инструктор погибли во французских Альпах

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Три лыжника погибли в результате схода лавины во французских Альпах, сообщили местные СМИ со ссылкой на спасательные службы.



© AFP/ JEFF PACHOUD Сноубордист из Голландии погиб под лавиной во Франции

Трагедия произошла во вторник утром в районе Боннваль-сюр-Арк. В ходе спасательной операции были обнаружены тела трех лыжников, в их числе был инструктор.

Поисковые группы не исключают, что погибших могло быть и больше, в месте схода лавины ведутся дальнейшие поиски.

По другой информации погибшие были опытными лыжниками, которые совершали восхождение в момент схода лавины. Личности погибших устанавливаются.