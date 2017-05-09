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В Ушачском районе обнаружили тело 12-летней девочки. Возможно отравление угарным газом

09.05.2017 22:49 — ЧП | Tut.by  
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8 мая в деревне Казимирово Ушачского района Витебской области обнаружили тело 12-летней девочки, сообщил TUT.BY источник, пожелавший сохранить анонимность.

Вероятно, девочка отравилась угарным газом, пояснил источник.

В УСК по Витебской области подтвердили информацию о гибели ребенка, но отказались говорить о предполагаемой причине смерти.

— Ушачским районным отделом следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения тела 12-летней девочки, — прокомментировала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

 
 
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8 мая в деревне Казимирово Ушачского района Витебской области обнаружили тело 12-летней девочки, сообщил TUT.BY источник, пожелавший сохранить анонимность.

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