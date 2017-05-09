В Бресте с 7 этажа выпал семилетний ребенок

Вечером 9 мая с седьмого этажа многоэтажки по улице Октябрьской Революции в Бресте выпал семилетний мальчик. Об этом сообщает издание «СБ — Беларусь сегодня» .

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко сообщил, что мать мальчика в это время находилась на работе. С отцом она разведена. Ребенок находился один. Обстоятельства ЧП уточняются.

Пострадавший получил переломы, но остался жив и сейчас находится в больнице.