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В Бресте с 7 этажа выпал семилетний ребенок

10.05.2017 06:20 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 9 мая с седьмого этажа многоэтажки по улице Октябрьской Революции в Бресте выпал семилетний мальчик. Об этом сообщает издание «СБ — Беларусь сегодня».

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко сообщил, что мать мальчика в это время находилась на работе. С отцом она разведена. Ребенок находился один. Обстоятельства ЧП уточняются.

Пострадавший получил переломы, но остался жив и сейчас находится в больнице.

 
Теги: Брест
 
 
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Пострадавший получил переломы, но остался жив и сейчас находится в больнице.

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