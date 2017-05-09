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В Бресте с 7 этажа выпал семилетний ребенок
Вечером 9 мая с седьмого этажа многоэтажки по улице Октябрьской Революции в Бресте выпал семилетний мальчик. Об этом сообщает издание
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко сообщил, что мать мальчика в это время находилась на работе. С отцом она разведена. Ребенок находился один. Обстоятельства ЧП уточняются.
Пострадавший получил переломы, но остался жив и сейчас находится в больнице.
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Пострадавший получил переломы, но остался жив и сейчас находится в больнице.
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Архив (ЧП)
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