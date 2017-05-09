Девочка-подросток обнаружена мертвой в Ушачском районе

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Тело 12-летней девочки обнаружено в частном доме в Ушачском районе Витебской области, сообщили Sputnik в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Погибшая была обнаружена днем в понедельник, 8 мая.

"Ушачским районным отделом следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения тела 12-летней девочки, устанавливается причина смерти. После осмотра дома были назначены судебно-химическая и судебно-медицинская экспертизы", — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В качестве одной из версий смерти девочки рассматривается отравление угарным газом. Накануне вечером в доме топили печь, уточнила Сахарова.

При этом в УСК подчеркнули, что семья, где произошла трагедия, характеризуется как положительная.