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В Бресте выжил мальчик, 9 мая упавший с седьмого этажа
10.05.2017 10:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 10 мая — Sputnik. Мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажки по улице Октябрьской революции, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
Инцидент произошел в праздничный день — 9 мая.
По предварительной информации, мальчик находился дома один, пока мать была на работе. Известно, что с отцом ребенка женщина в разводе.
Пострадавший ребенок получил переломы со смещением. Сейчас его жизни ничто не угрожает, сегодня мальчик будет переведен из реанимации в травматологию.
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Мать оставила ребенка дома без присмотра и ушла на работу, жизни ребенка ничего не угрожает.
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