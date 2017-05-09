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В Бресте выжил мальчик, 9 мая упавший с седьмого этажа

10.05.2017 10:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 10 мая — Sputnik. Мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажки по улице Октябрьской революции, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

В Бресте выжил мальчик, 9 мая упавший с седьмого этажа
© Pixabay
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Инцидент произошел в праздничный день — 9 мая.

По предварительной информации, мальчик находился дома один, пока мать была на работе. Известно, что с отцом ребенка женщина в разводе.

Пострадавший ребенок получил переломы со смещением. Сейчас его жизни ничто не угрожает, сегодня мальчик будет переведен из реанимации в травматологию.

 
Теги: Брест
 
 
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Мать оставила ребенка дома без присмотра и ушла на работу, жизни ребенка ничего не угрожает.

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