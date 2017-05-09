В Бресте выжил мальчик, 9 мая упавший с седьмого этажа

БРЕСТ, 10 мая — Sputnik. Мальчик выпал с седьмого этажа многоэтажки по улице Октябрьской революции, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел в праздничный день — 9 мая.

По предварительной информации, мальчик находился дома один, пока мать была на работе. Известно, что с отцом ребенка женщина в разводе.

Пострадавший ребенок получил переломы со смещением. Сейчас его жизни ничто не угрожает, сегодня мальчик будет переведен из реанимации в травматологию.