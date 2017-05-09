В Смолевичском районе мужчина покромсал автомобиль, а на замечание прохожей ответил ударом ножом

В деревне Сергеевичи 57-летний местный житель на глазах у владелицы покромсал ее автомобиль, а на замечание прохожей ответил ударом ножом в голову. Об этом рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.



Фото: УВД Миноблисполкома

Инцидент произошел возле сельского магазина: пьяный попрошайка надеялся «стрясти» у посетителей деньги на спиртное. Получив отказ от очередной покупательницы, проситель разозлился и начал крошить ее иномарку. При этом буяна не остановил плач малолетнего ребенка в салоне.

Женщина бросилась в магазин вызвать милицию, а в это время на улице разыгрался новый конфликт. Хулиган достал перочинный нож и ударил в голову, проходившую мимо односельчанку — та просила прекратить дебош. К счастью, потерпевшая увернулась и отделалась царапинами. Только после этого мужчина ретировался. В течение нескольких часов его задержали оперативники по месту жительства.



Фото: УВД Миноблисполкома

— Подозреваемый периодически злоупотреблял спиртным. Пить мог несколько дней подряд, — рассказал старший оперуполномоченный уголовного розыска Пуховичского РОВД Олег Косак. — Накануне преступления он также изрядно принял на грудь.

Сейчас злоумышленник водворен в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК Беларуси («Особо злостное хулиганство»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Это будет не первая судимость подследственного. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, хулиганство и угрозу убийством.