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ГУВД: в Минске раскрыто убийство трехлетней давности
10.05.2017 10:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая — Sputnik. Сотрудники минской милиции задержали подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено во время разбора завалов брошенного дома в Советском районе столицы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Данное убийство оставалось нераскрытым три года. Тело мужчины было обнаружено во время разбора завалов в подвале частного заброшенного дома в Советском районе.
"В ходе расследования уголовного дела были задержаны подозреваемые — женщина и двое мужчин, которые сознались в совершении преступления и сообщили о месте, где находилось тело убитого", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе ГУВД Минска.
По словам собеседников агентства, задержанные в ходе допроса сообщили, что в 2014 году они распивали спиртное в частном заброшенном доме. Во время возникшего конфликта был убит мужчина. Данных об убитом они сообщить не смогли, потому что познакомились с ним в день совершения преступления.
Оперативники установили, что убитому было 48 лет. В 2014 году он был объявлен в розыск за уклонение от превентивного надзора, который был за ним ранее установлен.
В ГУВД отметили, что по факту убийство возбуждено уголовное дело.
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По данным криминалистов, тело мужчины с проломленным черепом было обнаружено в подвале заброшенного дома в Советском районе белорусской столицы.
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