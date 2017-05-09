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ГУВД: в Минске раскрыто убийство трехлетней давности

10.05.2017 10:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая — Sputnik. Сотрудники минской милиции задержали подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено во время разбора завалов брошенного дома в Советском районе столицы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Данное убийство оставалось нераскрытым три года. Тело мужчины было обнаружено во время разбора завалов в подвале частного заброшенного дома в Советском районе.

"В ходе расследования уголовного дела были задержаны подозреваемые — женщина и двое мужчин, которые сознались в совершении преступления и сообщили о месте, где находилось тело убитого", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе ГУВД Минска.

По словам собеседников агентства, задержанные в ходе допроса сообщили, что в 2014 году они распивали спиртное в частном заброшенном доме. Во время возникшего конфликта был убит мужчина. Данных об убитом они сообщить не смогли, потому что познакомились с ним в день совершения преступления.

Оперативники установили, что убитому было 48 лет. В 2014 году он был объявлен в розыск за уклонение от превентивного надзора, который был за ним ранее установлен.

В ГУВД отметили, что по факту убийство возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным криминалистов, тело мужчины с проломленным черепом было обнаружено в подвале заброшенного дома в Советском районе белорусской столицы.

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