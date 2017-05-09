Жаждущий выпивки мужчина поцарапал машину и ударил ножом прохожую

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Житель деревни Сергеевичи Пуховичского района поцарапал автомобиль одной сельчанки и пытался ударить ножом в голову другую после того, как не смог раздобыть у магазина денег на спиртное, рассказали в УВД Миноблисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Милиционер уговорил хулигана с ножом не убивать минчанина

Первым пострадал автомобиль: мужчина начал его царапать после того, как хозяйка машины отказала 57-летнему попрошайке, который приставал к посетителям сельского магазина с просьбой помочь деньгами на спиртное. Причем его не остановило, что в салоне сидел ребенок, который испугался и начал плакать.

"Женщина бросилась в магазин вызвать милицию, а в это время на улице разыгрался новый конфликт. Хулиган достал перочинный нож и ударил в голову проходившую мимо односельчанку – та просила прекратить дебош", – рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

К счастью, обошлось без серьезных ранений – женщина увернулась и в итоге отделалась лишь царапинами. После этого мужчина ретировался. Задержали его спустя несколько часов по месту жительства.

"Подозреваемый периодически злоупотреблял спиртным. Пить мог несколько дней подряд", – рассказал старший оперуполномоченный уголовного розыска Пуховичского РОВД Олег Косак.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Беларуси ("Особо злостное хулиганство"). Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В УВД подчеркнули, что задержанный мужчина уже был неоднократно судим – за кражу, хулиганство и угрозу убийством.