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Отголоски войны. В Полоцком районе обнаружили около 230 боеприпасов
В Полоцком районе саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны,
В лесу возле деревни Дретунь 8 мая обнаружили 170 артиллерийских снарядов (калибра 45, 76 и 105 мм), 7 мин (калибра 50 мм) и 49 артиллерийских взрывателей.
Группа разминирования в/ч 5530 внутренних войск МВД обезвредила боеприпасы, вывезла их в безопасное место и уничтожила.
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В лесу возле деревни Дретунь 8 мая обнаружили 170 артиллерийских снарядов (калибра 45, 76 и 105 мм), 7 мин (калибра 50 мм) и 49 артиллерийских взрывателей.
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Архив (ЧП)
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