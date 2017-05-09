МИНСК, 10 мая — Sputnik. Суд Минского района начнет рассматривать дело о взятках в республиканской клинической больнице медицинской реабилитации "Аксаковщина" 11 мая, сообщили в суде.

На стадии предварительного расследования было установлено, что обвиняемый в течение пяти лет получал взятки от подчиненных за то, что он разрешал им совмещать должности.

"В 11:00 в суде Минского района состоится суд по уголовному делу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 430 "Дача взятки" Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в среду в суде.

Там отметили, что дело будет рассмотрено в открытом судебном заседании.

Как ранее сообщалось со ссылкой на правоохранительные руководитель одного из структурных подразделений республиканской клинической больницы медреабилитации "Аксаковщина" обвиняется в неоднократном получении взяток.

Следователи установили, что он на протяжении пяти лет получал от починенных взятки за разрешение совмещать должности. Также было установлено, что при получении премии работники делились с обвиняемым денежными средствами.

Установлено более 20 эпизодов получения взяток. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.