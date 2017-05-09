СК о смертельном ДТП: за ребенком присматривают ближайшие родственники

МИНСК, 10 мая — Sputnik. У ребенка, чью маму насмерть сбил автомобиль BMW вечером 7 мая, есть ближайшие родственники, которые присматривают за ней в больнице, сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Страшное ДТП произошло на улице Солтыса в Минске 7 мая около 22:00. Минчанка, которой было 33 года, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора вместе маленькой дочкой 2014 года рождения. Автомобиль BMW, который, как сообщают очевидцы, двигался на высокой скорости и за рулем которого находился пьяный водитель, совершил наезд на женщину. От полученных травм она погибла на месте. Ребенок был помещен в учреждение здравоохранение.

По словам Гончаровой, врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное.

В салоне машины, кроме водителя, было трое пассажиров. Как проинформировала Гончарова, в крови каждого было обнаружено около 2 промилле алкоголя. Все из-за полученных во время аварии травм сейчас находятся в больнице под конвоем. Расследование продолжается.

Как ранее сообщал Sputnik, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Это статья "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть". Ответственность по данной статье предполагает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.