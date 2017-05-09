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Супруги-пенсионеры погибли на пожаре в нежилом доме в Щучинском районе
10.05.2017 15:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Двое пенсионеров погибли в результате пожара в нежилом доме в Щучинском районе, сообщили Sputnik в среду в Гродненском областном УМЧС.
Возгорание помещения, расположенного в агрогородке Орля, произошло накануне, на место были направлены пожарные расчеты, а также сотрудники экстренных служб.
"Происходило открытое горение одноэтажного деревянного дома, принадлежащего местному СПК, который не эксплуатируется и заколочен, а во дворе собираются любители горячительных напитков", – сказали в МЧС.
По информации спасателей, в доме бойцы МЧС обнаружили обгоревший труп мужчины, а затем – женщины.
Погибшие – пожилые супруги-пенсионеры, которые жили в Орле со взрослым сыном. В качестве основной причины пожара рассматривается неосторожность при курении. "Возможно, супруги пытались выбраться из дома, но не смогли", – сообщили в МЧС.
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Спасатели не исключают, что пенсионеры пытались выбраться из горящего дома, но не смогли.
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