Супруги-пенсионеры погибли на пожаре в нежилом доме в Щучинском районе

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Двое пенсионеров погибли в результате пожара в нежилом доме в Щучинском районе, сообщили Sputnik в среду в Гродненском областном УМЧС.

Возгорание помещения, расположенного в агрогородке Орля, произошло накануне, на место были направлены пожарные расчеты, а также сотрудники экстренных служб.

"Происходило открытое горение одноэтажного деревянного дома, принадлежащего местному СПК, который не эксплуатируется и заколочен, а во дворе собираются любители горячительных напитков", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, в доме бойцы МЧС обнаружили обгоревший труп мужчины, а затем – женщины.

Погибшие – пожилые супруги-пенсионеры, которые жили в Орле со взрослым сыном. В качестве основной причины пожара рассматривается неосторожность при курении. "Возможно, супруги пытались выбраться из дома, но не смогли", – сообщили в МЧС.