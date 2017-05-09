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Супруги-пенсионеры погибли на пожаре в нежилом доме в Щучинском районе

10.05.2017 15:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая – Sputnik. Двое пенсионеров погибли в результате пожара в нежилом доме в Щучинском районе, сообщили Sputnik в среду в Гродненском областном УМЧС.

Супруги-пенсионеры погибли на пожаре в нежилом доме в Щучинском районе
© Pexels
Жилой дом загорелся в Пружанском районе из-за разряда молнии

Возгорание помещения, расположенного в агрогородке Орля, произошло накануне, на место были направлены пожарные расчеты, а также сотрудники экстренных служб.

"Происходило открытое горение одноэтажного деревянного дома, принадлежащего местному СПК, который не эксплуатируется и заколочен, а во дворе собираются любители горячительных напитков", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, в доме бойцы МЧС обнаружили обгоревший труп мужчины, а затем – женщины.

Погибшие – пожилые супруги-пенсионеры, которые жили в Орле со взрослым сыном. В качестве основной причины пожара рассматривается неосторожность при курении. "Возможно, супруги пытались выбраться из дома, но не смогли", – сообщили в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели не исключают, что пенсионеры пытались выбраться из горящего дома, но не смогли.

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