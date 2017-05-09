Задержаны коммивояжеры, обворовывавшие пенсионеров в райцентрах

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали двоих молодых коммивояжеров, которые подозреваются в совершении серии краж у пенсионеров, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

По информации милиции, заявления о квартирных кражах после презентаций кухонной посуды и косметики стали поступать от потерпевших в апреле: три кражи произошли в Молодечно, еще две – в Орше и Дзержинске. Потерпевшие правоохранителям сообщили, что к ним приходили молодые люди, показывавшие разные товары, а затем обнаруживались пропажи денег.

"Оперативники задержали одного из подозреваемых по месту жительства в городе Барань, а спустя некоторое время – второго в Минске", – сказали в УВД.

В ИВС младший из задержанных признался, что кражи были запланированы: он отвлекал пенсионеров презентацией, а его "коллега" осматривал дом, разыскивая деньги.

В УВД также рассказали, что на счету коммивояжеров краж преступлений может быть значительно больше, поэтому обращаются к гражданам, которые лишились ценных вещей после визита молодых людей, сообщить об этом в милицию.

Правоохранители в отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража), которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.