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Задержаны коммивояжеры, обворовывавшие пенсионеров в райцентрах

10.05.2017 16:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали двоих молодых коммивояжеров, которые подозреваются в совершении серии краж у пенсионеров, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

По информации милиции, заявления о квартирных кражах после презентаций кухонной посуды и косметики стали поступать от потерпевших в апреле: три кражи произошли в Молодечно, еще две – в Орше и Дзержинске. Потерпевшие правоохранителям сообщили, что к ним приходили молодые люди, показывавшие разные товары, а затем обнаруживались пропажи денег.

"Оперативники задержали одного из подозреваемых по месту жительства в городе Барань, а спустя некоторое время – второго в Минске", – сказали в УВД.

В ИВС младший из задержанных признался, что кражи были запланированы: он отвлекал пенсионеров презентацией, а его "коллега" осматривал дом, разыскивая деньги.

В УВД также рассказали, что на счету коммивояжеров краж преступлений может быть значительно больше, поэтому обращаются к гражданам, которые лишились ценных вещей после визита молодых людей, сообщить об этом в милицию.

Правоохранители в отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража), которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники полагают, что краж может быть значительно больше, поэтому ищут новых потерпевших.

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