В Щучинском районе при пожаре в нежилом доме погибли супруги-пенсионеры

Пожар произошел вечером 8 мая в агрогородке Орля Щучинского района. В 20.22 местная жительница сообщила спасателям, что на улице Советской горит нежилой дом. К месту происшествия сразу же направились пожарные расчеты, а также медики и специалисты районных электросетей, сообщается на официальном сайте УМЧС по Гродненской области.



Фото: mchs.gov.by

Горел одноэтажный деревянный дом, который принадлежит местному СПК. С 2010 года он не эксплуатировался, двери и окна в здании были заколочены, а во дворе зачастую собирались местные любители горячительных напитков.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие, имущество в доме.

При проведении разведки спасатели в жилой комнате на полу обнаружили обгоревший труп мужчины, а через шесть минут и женщины.



Фото: mchs.gov.by

Выяснилось, что это супруги-пенсионеры, которым было 67 и 68 лет, проживающие в этом же агрогородке со взрослым сыном. Со слов соседей, семья характеризуется посредственно. Основная версия причины пожара — неосторожность при курении. Очаг возгорания обнаружен в углу, где находилась кровать. Возможно, супруги пытались выбраться из дома, но не смогли.