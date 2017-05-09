СК о смертельном ДТП с BMW в Минске: у водителя никогда не было прав

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Водитель легкового автомобиля BMW, подозреваемый в совершении аварии в Минске, в результате которой погибла женщина и пострадала ее дочь, никогда не получал водительского удостоверения, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



© Sputnik / Мария Амелина СК о смертельном ДТП: за ребенком присматривают ближайшие родственники

ДТП на улице Солтыса произошло вечером 7 мая: около 22:00 машина BMW сбила на пешеходном переходе женщину и ребенка , а затем врезалась в троллейбус. От полученных травм 33-летняя минчанка погибла, а девочка была госпитализирована. Известно, что на момент аварии и 30-летний водитель, житель Пинска, и трое его пассажиров были пьяны, все они сейчас находятся в больнице.

"Следствием получены данные, что подозреваемый не имел права управления транспортным средством. Водительское удостоверение никогда не получал", – сказал Климович.

Он также уточнил, что молодой человек был ранее неоднократно судим.

По словам собеседника Sputnik, в настоящее время УСК продолжает расследование резонансного ДТП.