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СК о смертельном ДТП с BMW в Минске: у водителя никогда не было прав
10.05.2017 16:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Водитель легкового автомобиля BMW, подозреваемый в совершении аварии в Минске, в результате которой погибла женщина и пострадала ее дочь, никогда не получал водительского удостоверения, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
© Sputnik / Мария Амелина
ДТП на улице Солтыса произошло вечером 7 мая: около 22:00 машина BMW
"Следствием получены данные, что подозреваемый не имел права управления транспортным средством. Водительское удостоверение никогда не получал", – сказал Климович.
Он также уточнил, что молодой человек был ранее неоднократно судим.
По словам собеседника Sputnik, в настоящее время УСК продолжает расследование резонансного ДТП.
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На момент аварии и 30-летний водитель, житель Пинска, и трое его пассажиров были пьяны, все они сейчас находятся в больнице.
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