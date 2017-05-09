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СК о смертельном ДТП с BMW в Минске: у водителя никогда не было прав

10.05.2017 16:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая – Sputnik. Водитель легкового автомобиля BMW, подозреваемый в совершении аварии в Минске, в результате которой погибла женщина и пострадала ее дочь, никогда не получал водительского удостоверения, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

СК о смертельном ДТП с BMW в Минске: у водителя никогда не было прав
© Sputnik / Мария Амелина
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ДТП на улице Солтыса произошло вечером 7 мая:  около 22:00 машина BMW сбила на пешеходном переходе женщину и ребенка, а затем врезалась в троллейбус. От полученных травм 33-летняя минчанка погибла, а девочка была госпитализирована. Известно, что на момент аварии и 30-летний водитель, житель Пинска, и трое его пассажиров были пьяны, все они сейчас находятся в больнице.

"Следствием получены данные, что подозреваемый не имел права управления транспортным средством. Водительское удостоверение никогда не получал", – сказал Климович.

Он также уточнил, что молодой человек был ранее неоднократно судим.

По словам собеседника Sputnik, в настоящее время УСК  продолжает расследование резонансного ДТП. 

 
Теги: Минск
 
 
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На момент аварии и 30-летний водитель, житель Пинска, и трое его пассажиров были пьяны, все они сейчас находятся в больнице.

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