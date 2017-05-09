Судмедэксперты: девочка в Ушачском районе погибла от отравления СО

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Судебно-химическая экспертиза, проведенная по факту смерти 12-летней девочки в Ушачском районе, показала высокий процент содержания в ее крови веществ, указывающих на отравление окисью углерода, сообщили в Sputnik в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Витебской области.

"Экспертами-химиками Новополоцкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз установлен высокий процент содержания в крови ребенка карбоксигемоглобина, указывающий на отравление окисью углерода в замкнутом пространстве. Это явилось основной причиной смерти девочки", – сообщила официальный представитель управления Анна Барышникова.

Тело ребенка девочки, 2004 года рождения, без признаков насильственной смерти было найдено в одной из деревень Ушачского района 8 мая. Погибшую обнаружили родственники.

По факту гибели ребенка Ушачский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, в рамках которой после осмотра дома были назначены судебно-химическая и судебно-медицинская экспертизы.

Версию, что смерть девочки наступила от отравления угарным газом, следователи изначально рассматривали как рабочую. "Накануне вечером в доме топили печь", – уточнили в УСК.

При этом в УСК подчеркнули, что семья, где произошла трагедия, характеризуется как положительная.