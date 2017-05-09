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Сельчанина убило током в Кобринском районе при заготовке дров
10.05.2017 17:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Мужчина получил смертельные травмы электротоком при заготовке дров в Кобринском районе, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
© Фото: СК Беларуси
Инцидент в лесу произошел днем 5 мая возле деревни Камень вблизи проходящей в лестном массиве ЛЭП.
"В результате падения осины на провода возникло замыкание, вследствие которого житель деревни Октябрь Кобринского района, работающий сторожем в сельхозорганизации, был смертельно травмирован", – сказала Дранькова.
По ее словам, 54-летний сельчанин в момент происшествия находился в лесу с супругой.
В настоящее время по факту его гибели сотрудники Кобринского районного отдела СК проводятся проверку: следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, были назначены необходимые экспертизы.
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Осина, которую спилил житель деревни Октябрь, упала на провода проходящей неподалеку от места работ ЛЭП.
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