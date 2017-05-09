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Маршрутка врезалась в машину дорожников в Минске
10.05.2017 18:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Маршрутное такси Mercedes Sprinter врезалось в автомобиль дорожных служб на проспекте Независимости в белорусской столице, сообщили в среду очевидцы в социальных сетях.
© Фото: СК Беларуси
Авария произошла в районе пересечения проспекта с улицей Руссиянова в микрорайоне Уручье.
По информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в микроавтобусе в момент ДТП находились пассажиры, в результате травмы получили и были доставлены в медучреждения пять человек.
Как сообщили Sputnik в УМЧС по Минску, на место происшествия выбывали спасатели, однако их помощь пострадавшим не понадобилось – в маршрутке не было заблокированных пассажиров.
В настоящее время по факту аварии сотрудники столичной ГАИ проводят проверку.
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На место происшествия выбывали спасатели, однако их помощь пострадавшим не понадобилось – в маршрутке не было заблокированных пассажиров.
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