Маршрутка врезалась в машину дорожников в Минске

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Маршрутное такси Mercedes Sprinter врезалось в автомобиль дорожных служб на проспекте Независимости в белорусской столице, сообщили в среду очевидцы в социальных сетях.



© Фото: СК Беларуси СК о смертельном ДТП с BMW в Минске: у водителя никогда не было прав

Авария произошла в районе пересечения проспекта с улицей Руссиянова в микрорайоне Уручье.

По информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в микроавтобусе в момент ДТП находились пассажиры, в результате травмы получили и были доставлены в медучреждения пять человек.

Как сообщили Sputnik в УМЧС по Минску, на место происшествия выбывали спасатели, однако их помощь пострадавшим не понадобилось – в маршрутке не было заблокированных пассажиров.

В настоящее время по факту аварии сотрудники столичной ГАИ проводят проверку.