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Маршрутка врезалась в машину дорожников в Минске

10.05.2017 18:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая – Sputnik. Маршрутное такси Mercedes Sprinter врезалось в автомобиль дорожных служб на проспекте Независимости в белорусской столице, сообщили в среду очевидцы в социальных сетях.

Маршрутка врезалась в машину дорожников в Минске
© Фото: СК Беларуси
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Авария произошла в районе пересечения проспекта с улицей Руссиянова в микрорайоне Уручье.

По информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в микроавтобусе в момент ДТП находились пассажиры, в результате травмы получили и были доставлены в медучреждения пять человек.

Как сообщили Sputnik в УМЧС по Минску, на место происшествия выбывали спасатели, однако их помощь пострадавшим не понадобилось – в маршрутке не было заблокированных пассажиров.

В настоящее время по факту аварии сотрудники столичной ГАИ проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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На место происшествия выбывали спасатели, однако их помощь пострадавшим не понадобилось – в маршрутке не было заблокированных пассажиров.

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