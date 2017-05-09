Житель Солигорска подозревается в обмане потенциальных взяткодателей





Солигорским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в подстрекательстве к даче взяток.

По данным следствия, 28-летний мужчина, работающий водителем, предлагал гражданам свои услуги в решении различных их проблемных вопросов, выступая в качестве посредника в передаче взяток якобы компетентным должностным лицам.

Позиционируя себя человеком с определенными связями, подозреваемый склонил жителей Солигорска передать ему 350 и 150 долларов США, обещая поспособствовать в возврате и получении водительского удостоверения без надлежащей проверки теоретических знаний правил дорожного движения.

Другой местный житель отдал фигуранту денежные средства в сумме 400 долларов США за содействие в трудоустройстве на местное предприятие.

В действительности, подозреваемый реальной возможности в решении таких вопросов не имел, а полученные денежные средства присваивал себе.

С учетом сотрудничества со следствием, признательных показаний и возмещения фигурантом причиненного вреда, в отношении него применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По результатам расследования будет дана квалификация действий фигуранта и иных участников, в том числе потенциальных взяткодателей.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног