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Житель Солигорска подозревается в обмане потенциальных взяткодателей

10.05.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)  
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Житель Солигорска подозревается в обмане потенциальных взяткодателей

Солигорским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в подстрекательстве к даче взяток.
По данным следствия, 28-летний мужчина, работающий водителем, предлагал гражданам свои услуги в решении различных их проблемных вопросов, выступая в качестве посредника в передаче взяток якобы компетентным должностным лицам.
Позиционируя себя человеком с определенными связями, подозреваемый склонил жителей Солигорска передать ему 350 и 150 долларов США, обещая поспособствовать в возврате и получении водительского удостоверения без надлежащей проверки теоретических знаний правил дорожного движения.
Другой местный житель отдал фигуранту денежные средства в сумме 400 долларов США за содействие в трудоустройстве на местное предприятие.
В действительности, подозреваемый реальной возможности в решении таких вопросов не имел, а полученные денежные средства присваивал себе.
С учетом сотрудничества со следствием, признательных показаний и возмещения фигурантом причиненного вреда, в отношении него применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
По результатам расследования будет дана квалификация действий фигуранта и иных участников, в том числе потенциальных взяткодателей.

Официальный представитель УСК по Минской области
Татьяна Белоног

 
 
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Солигорским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в подстрекательстве к даче взяток....

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