|
Житель Солигорска подозревается в обмане потенциальных взяткодателей
10.05.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)
Солигорским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в подстрекательстве к даче взяток.
Официальный представитель УСК по Минской области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солигорским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в подстрекательстве к даче взяток....
|
Архив (ЧП)
Комментарии