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Nissan врезался в трактор в Ошмянском районе: погибла женщина

10.05.2017 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля Nissan погибла в результате столкновения машины с трактором МТЗ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Nissan врезался в трактор в Ошмянском районе: погибла женщина
© Фото: СК Беларуси
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Авария со смертельным исходом произошла 7 мая на автодороге вблизи деревни Боруны. 

"Водитель на закруглении дороги влево выехал на обочину, допустил занос и выскочил на встречную полосу", – сказали в ГАИ.

На встречной Nissan врезался в трактор, в результате женщина, ехавшая на переднем сидении и не пристегнутая ремнем безопасности, умерла на месте ДТП. 

По информации Госавтоинспекции, водитель в момент аварии был нетрезв. Кроме того, мужчина никогда не имел водительского удостоверения. 

 
Теги: Минск
 
 
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Находившийся за рулем мужчина был нетрезв никогда не имел водительского удостоверения.

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