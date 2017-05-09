Nissan врезался в трактор в Ошмянском районе: погибла женщина

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля Nissan погибла в результате столкновения машины с трактором МТЗ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: СК Беларуси СК о смертельном ДТП с BMW в Минске: у водителя никогда не было прав

Авария со смертельным исходом произошла 7 мая на автодороге вблизи деревни Боруны.

"Водитель на закруглении дороги влево выехал на обочину, допустил занос и выскочил на встречную полосу", – сказали в ГАИ.

На встречной Nissan врезался в трактор, в результате женщина, ехавшая на переднем сидении и не пристегнутая ремнем безопасности, умерла на месте ДТП.

По информации Госавтоинспекции, водитель в момент аварии был нетрезв. Кроме того, мужчина никогда не имел водительского удостоверения.