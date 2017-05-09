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Nissan врезался в трактор в Ошмянском районе: погибла женщина
10.05.2017 19:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля Nissan погибла в результате столкновения машины с трактором МТЗ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Фото: СК Беларуси
Авария со смертельным исходом произошла 7 мая на автодороге вблизи деревни Боруны.
"Водитель на закруглении дороги влево выехал на обочину, допустил занос и выскочил на встречную полосу", – сказали в ГАИ.
На встречной Nissan врезался в трактор, в результате женщина, ехавшая на переднем сидении и не пристегнутая ремнем безопасности, умерла на месте ДТП.
По информации Госавтоинспекции, водитель в момент аварии был нетрезв. Кроме того, мужчина никогда не имел водительского удостоверения.
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Находившийся за рулем мужчина был нетрезв никогда не имел водительского удостоверения.
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