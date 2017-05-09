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В Кобринском районе мужчина умер от удара током во время заготовки дров
5 мая возле деревни Камень Кобринского района 54-летний мужчина умер от удара током, когда спиленное им дерево зацепило провода линии электропередачи 220 000 кВ, сообщила официальный представитель УСК Марина Дранькова.
Мужчина занимался заготовкой дров без разрешения. Когда все произошло, в лесу с мужчиной была его жена.
«Мужчина самовольно спилил дерево в лесном массиве вблизи линии электропередачи 220 000 кВ. В результате падения ствол осины зацепил провода, из-за которого возникло замыкание. Вследствие этого мужчина был смертельно травмирован электротоком», — рассказали в УСК.
Погибший работал сторожем в сельхозорганизации.
Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Мужчина самовольно спилил дерево в лесном массиве вблизи линии электропередачи 220 000 кВ. В результате падения ствол осины зацепил провода, из-за которого возникло...
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Архив (ЧП)
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