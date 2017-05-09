В Кобринском районе мужчина умер от удара током во время заготовки дров

5 мая возле деревни Камень Кобринского района 54-летний мужчина умер от удара током, когда спиленное им дерево зацепило провода линии электропередачи 220 000 кВ, сообщила официальный представитель УСК Марина Дранькова.



Фото: podpricelom.com.ua

Мужчина занимался заготовкой дров без разрешения. Когда все произошло, в лесу с мужчиной была его жена.

«Мужчина самовольно спилил дерево в лесном массиве вблизи линии электропередачи 220 000 кВ. В результате падения ствол осины зацепил провода, из-за которого возникло замыкание. Вследствие этого мужчина был смертельно травмирован электротоком», — рассказали в УСК.

Погибший работал сторожем в сельхозорганизации.

Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.