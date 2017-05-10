Комната сгорела в квартире в Могилеве из-за замыкания зарядки мобильного

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Пожар произошел в комнате одной из квартир в Могилеве, предполагаемая причина возникновения огня – короткое замыкание зарядного устройства для мобильного телефона, сообщили Sputnik в среду в Могилевском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Супруги-пенсионеры погибли на пожаре в нежилом доме в Щучинском районе

Возгорание в доме, расположенном на улице Каштановой областного центра, было зафиксировано днем накануне.

"По прибытии к месту вызова из окна квартиры, расположенной на втором этаже, шел дым. Хозяева находились на улице, с их слов в квартире никого нет", – сообщили в МЧС.

По информации спасателей, в результате в спальне был уничтожен диван, а в квартире закопчены потолок и стены, никто из проживающих в квартире не пострадал.

В МЧС уточнили, что предполагаемой причиной пожара является короткое замыкание зарядного устройства для мобильного телефона.