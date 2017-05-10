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Комната сгорела в квартире в Могилеве из-за замыкания зарядки мобильного
10.05.2017 22:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Пожар произошел в комнате одной из квартир в Могилеве, предполагаемая причина возникновения огня – короткое замыкание зарядного устройства для мобильного телефона, сообщили Sputnik в среду в Могилевском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Возгорание в доме, расположенном на улице Каштановой областного центра, было зафиксировано днем накануне.
"По прибытии к месту вызова из окна квартиры, расположенной на втором этаже, шел дым. Хозяева находились на улице, с их слов в квартире никого нет", – сообщили в МЧС.
По информации спасателей, в результате в спальне был уничтожен диван, а в квартире закопчены потолок и стены, никто из проживающих в квартире не пострадал.
В МЧС уточнили, что предполагаемой причиной пожара является короткое замыкание зарядного устройства для мобильного телефона.
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В результате пожара в комнате уничтожена мебель, а в квартире закопчены потолок и стены.
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