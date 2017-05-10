ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина получил ожоги в Островецком районе, разжигая печь бензином

10.05.2017 21:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Житель одной из деревень Островецкого района получил ожоги при розжиге печи бензином: мужчина обратился к медикам только спустя полторы недели после произошедшего, сообщили Sputnik в среду в Гродненском областном УМЧС.

Мужчина получил ожоги в Островецком районе, разжигая печь бензином
© Pixabay
Молодой рабочий получил химические ожоги на стройке в Бресте

Сельчанин приехал в приемное отделение Островецкой райбольницы 6 мая: у него были диагностированы ожоги спины, поясницы и грудной клетки – всего 25% тела.

"Пострадавший рассказал, что вечером 27 апреля он решил разжечь печь при помощи бензина. Произошла вспышка и на мужчине загорелась одежда", – сообщили в МЧС.

По словам собеседников Sputnik, 54-летний мужчина выбежал на улицу и там сумел погасить пламя. К медработникам пострадавший обратился только тогда, когда ему стало совсем невыносимо терпеть боль.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К медработникам пострадавший обратился только тогда, когда ему стало совсем невыносимо терпеть боль – через полторы недели после произошедшего.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Кобринском районе мужчина умер от удара током во время заготовки дров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика