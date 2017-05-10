Мужчина получил ожоги в Островецком районе, разжигая печь бензином

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Житель одной из деревень Островецкого района получил ожоги при розжиге печи бензином: мужчина обратился к медикам только спустя полторы недели после произошедшего, сообщили Sputnik в среду в Гродненском областном УМЧС.



© Pixabay Молодой рабочий получил химические ожоги на стройке в Бресте

Сельчанин приехал в приемное отделение Островецкой райбольницы 6 мая: у него были диагностированы ожоги спины, поясницы и грудной клетки – всего 25% тела.

"Пострадавший рассказал, что вечером 27 апреля он решил разжечь печь при помощи бензина. Произошла вспышка и на мужчине загорелась одежда", – сообщили в МЧС.

По словам собеседников Sputnik, 54-летний мужчина выбежал на улицу и там сумел погасить пламя. К медработникам пострадавший обратился только тогда, когда ему стало совсем невыносимо терпеть боль.