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Мужчина получил ожоги в Островецком районе, разжигая печь бензином
10.05.2017 21:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая – Sputnik. Житель одной из деревень Островецкого района получил ожоги при розжиге печи бензином: мужчина обратился к медикам только спустя полторы недели после произошедшего, сообщили Sputnik в среду в Гродненском областном УМЧС.
Сельчанин приехал в приемное отделение Островецкой райбольницы 6 мая: у него были диагностированы ожоги спины, поясницы и грудной клетки – всего 25% тела.
"Пострадавший рассказал, что вечером 27 апреля он решил разжечь печь при помощи бензина. Произошла вспышка и на мужчине загорелась одежда", – сообщили в МЧС.
По словам собеседников Sputnik, 54-летний мужчина выбежал на улицу и там сумел погасить пламя. К медработникам пострадавший обратился только тогда, когда ему стало совсем невыносимо терпеть боль.
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К медработникам пострадавший обратился только тогда, когда ему стало совсем невыносимо терпеть боль – через полторы недели после произошедшего.
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