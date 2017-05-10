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Квартира горела в Чашниках – спасены два человека
11.05.2017 08:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Сообщение о пожаре, вспыхнувшем в одной из квартир в доме по улице Горького в Чашниках поступило спасателям ночью, сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном управлении МЧС.
Возгорание произошло в квартире, принадлежащей неработающей женщине 1971 года рождения. До того, как прибыли сотрудники МЧС, сосед спас пенсионерку 1934 года рождения. Она находилась в гостях.
Еще одного гостя — мужчину 1956 года рождения — спасли работники МЧС. Его обнаружили в комнате на кровати. Остальные жильцы соседних квартир покинули жилье самостоятельно.
"Спасенные переданы бригаде скорой медицинской помощи. С отравлением продуктами горения доставлены в УЗ "Чашникская ЦРБ", — рассказали в МЧС.
После осмотра пострадавшие были отпущены по месту жительства.
Причина пожара устанавливается. Жертв удалось избежать. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены, потолочное перекрытие, имущество. Неосторожность при курении — рассматриваемая версия причины возникновения пожара.
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Возгорание произошло в жилом доме, до прибытия спасателей сосед спас пожилую женщину, находившуюся в гостях.
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