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Стена обрушилась на гостей свадьбы в Индии, погибли 26 человек

11.05.2017 09:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Празднование свадьбы закончилось трагедией в индийском штате Раджастхан. Во время церемонии обрушилась стена, количество жертв растет.

Инцидент произошел вечером 10 мая в районе Бхаратпур. Началась пылевая буря, и гости свадьбы решили укрыться под навесом. Четырехметровая стена, к которой был пристроен навес, обрушилась на людей.

Согласно последним данным СМИ, по меньшей мере 26 человек погибли. Ранее сообщалось о 23 жертвах и 28 пострадавших. Среди погибших не менее восьми женщин и четырех детей.

Пострадавшие доставлены в больницы. Не исключается, что под завалами еще могут оставаться люди. Спасатели работают на месте трагедии.

 
Теги: Минск
 
 
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Гости пытались укрыться от пылевой бури, когда на них рухнула четырехметровая стена.

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