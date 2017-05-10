Стена обрушилась на гостей свадьбы в Индии, погибли 26 человек

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Празднование свадьбы закончилось трагедией в индийском штате Раджастхан. Во время церемонии обрушилась стена, количество жертв растет.

Инцидент произошел вечером 10 мая в районе Бхаратпур. Началась пылевая буря, и гости свадьбы решили укрыться под навесом. Четырехметровая стена, к которой был пристроен навес, обрушилась на людей.

Согласно последним данным СМИ, по меньшей мере 26 человек погибли. Ранее сообщалось о 23 жертвах и 28 пострадавших. Среди погибших не менее восьми женщин и четырех детей.

Пострадавшие доставлены в больницы. Не исключается, что под завалами еще могут оставаться люди. Спасатели работают на месте трагедии.