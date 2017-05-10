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Стена обрушилась на гостей свадьбы в Индии, погибли 26 человек
11.05.2017 09:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Празднование свадьбы закончилось трагедией в индийском штате Раджастхан. Во время церемонии обрушилась стена, количество жертв растет.
Инцидент произошел вечером 10 мая в районе Бхаратпур. Началась пылевая буря, и гости свадьбы решили укрыться под навесом. Четырехметровая стена, к которой был пристроен навес, обрушилась на людей.
Согласно последним данным СМИ, по меньшей мере 26 человек погибли. Ранее сообщалось о 23 жертвах и 28 пострадавших. Среди погибших не менее восьми женщин и четырех детей.
Пострадавшие доставлены в больницы. Не исключается, что под завалами еще могут оставаться люди. Спасатели работают на месте трагедии.
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Гости пытались укрыться от пылевой бури, когда на них рухнула четырехметровая стена.
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