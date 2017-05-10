ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По подозрению в серии квартирных краж в Молодечно, Дзержинске и Орше задержаны двое коммивояжёров

11.05.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
Размер текста:
A
A
A

post thumbnail

Задержанные подозреваются в причастности как минимум к пяти кражам, совершенным в Молодечно, Дзержинске и Орше.

Заявления о квартирных кражах после визитов продавцов кухонной утвари и косметики стали поступать с середины апреля. Три таких кражи были совершены с 13 по 21 апреля в Молодечно, одна 28 апреля в Дзержинске и еще одна 3 мая в Орше.

По словам потерпевших, в основном пенсионеров, к ним приходили один или двое молодых людей 25 и 30 лет, проводили презентацию кухонной посуды, столовых приборов или косметики, иногда что-то продавали, однако после визитов обходительных молодых людей хозяева обнаруживали пропажу от 75 до 350 рублей, а пенсионер из Дзержинска лишился ноутбука.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска Витебской области задержали одного из подозреваемых по месту жительства в городе Барань, а спустя некоторое время их коллеги из УВД Минского облисполкома задержали второго подозреваемого в Минске.



Первоначально истории, рассказанные молодыми людьми правоохранителям, сходились во всех деталях: они до недавнего времени работали в одной из компаний, занимающейся  торговлей посудой, затем решили работать на себя. С образцами товаров колесили по городам, «отрабатывая» в основном многоэтажки, целевой аудиторией выбирали пенсионеров, т.к. «они более спокойные, добродушные, приглашают пройти в квартиру и т.п.» Где-то работали по одному, а где-то обрабатывали вдвоем. Даже на вопрос кто из них совершал кражи, молодые люди отвечали тоже одинаково: мол, я проводил презентацию, а товарищ в это время осматривал квартиру и, вероятно, не устояв перед соблазном, взял случайно обнаруженные деньги, потом поделился со мной, чтобы я молчал. Причем каждый утверждал, что именно он проводил презентацию. Однако, проведя некоторое время в ИВС, младший из задержанных решил чистосердечно признаться, пока это не сделал второй. По его словам, они все-таки изначально планировали кражи, четко распределяя роли. Пока младший отвлекал пенсионеров презентацией, старший осматривал дом в поисках денег или ценных вещей.

Оперативники предполагают, что на счету коммивояжёров краж значительно больше. Поэтому просят граждан, которые после визита указанных на фото молодых людей и проведения им презентаций товаров, лишились денег и других ценных вещей, обращаться в органы внутренних дел по месту жительства.

УВД Миноблисполкома

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные подозреваются в причастности как минимум к пяти кражам, совершенным в Молодечно, Дзержинске и Орше. Заявления о квартирных кражах после визитов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Комната сгорела в квартире в Могилеве из-за замыкания зарядки мобильного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика