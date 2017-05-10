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Из-за шалости 3-летнего ребенка в Могилеве сгорела квартира

11.05.2017 11:27 — ЧП | Tut.by  
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В Могилеве на улице Крупской 10 мая сгорела квартира. Пожар на втором этаже девятиэтажки начался из-за шалости 3-летнего ребенка, считают спасатели. Двое детей попали в больницу с отравлением продуктами горения, сообщили в МЧС.


Пожарных вызвали в 17.55. К их приезду 32-летняя дочь хозяйки квартиры со своими тремя детьми — 12, 10 и 3 лет — была на улице. В квартире хозяйничал огонь, было много дыма.

Врач бригады скорой помощи при осмотре женщины и детей решил, что мать и ее старших малышей нужно госпитализировать.

Хозяйка квартиры — мать пострадавшей женщины — была в это время на даче.

 
Теги: Могилев
 
 
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Трое детей и их мать спаслись из горящей квартиры сами.

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