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Из-за шалости 3-летнего ребенка в Могилеве сгорела квартира
В Могилеве на улице Крупской 10 мая сгорела квартира. Пожар на втором этаже девятиэтажки начался из-за шалости 3-летнего ребенка, считают спасатели. Двое детей попали в больницу с отравлением продуктами горения, сообщили в
Пожарных вызвали в 17.55. К их приезду 32-летняя дочь хозяйки квартиры со своими тремя детьми — 12, 10 и 3 лет — была на улице. В квартире хозяйничал огонь, было много дыма.
Врач бригады скорой помощи при осмотре женщины и детей решил, что мать и ее старших малышей нужно госпитализировать.
Хозяйка квартиры — мать пострадавшей женщины — была в это время на даче.
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Трое детей и их мать спаслись из горящей квартиры сами.
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