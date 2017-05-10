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В Минске начался суд по делу о взятках в "Аксаковщине"

11.05.2017 11:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Суд Минского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении главного механика республиканской клинической больницы реабилитации "Аксаковщина" Николая Мазалевского, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда.

В Минске начался суд по делу о взятках в "Аксаковщине"
© Фото: МЧС Беларуси
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Мазалевский, 1954 года рождения, обвиняется по частям 1 и 2 статьи 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси. Обвиняемый находится под стражей. В зале присутствуют несколько родственников обвиняемого.

В соответствии с обвинением, которое зачитал прокурор, Мазалевский обвиняется в том, что получал от своих подчиненных – сотрудников гаража денежные средства за то, что он оказывал содействие в трудоустройстве, а также за решение о том, чтобы подчиненные ему лица работали по совместительству.

Согласно материалам уголовного дела, эпизоды, по которым ему предъявлено обвинение, касаются 2007-2016 годов.

По словам прокурора, в ходе предварительного расследования было установлено, что один из водителей, которого взял на работу обвиняемый, согласился отдавать ему 10% от заработной платы, которая ему выплачивалась за 0,5 ставки.

Прокурор огласил суммы взяток, которые обвиняемый получал от своих подчиненных, в частности в 2007 году это были суммы 20, 16, 24, 27 тысяч неденоминированных рублей, потом суммы стали больше, в 2014 – 2015 годах взятки увеличились до 100 тысяч неденоминированных рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемым по делу о взятках проходит главный механик республиканской больницы "Аксаковщина", ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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