МИНСК, 11 мая – Sputnik. Суд Минского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении главного механика республиканской клинической больницы реабилитации "Аксаковщина" Николая Мазалевского, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда.



© Фото: МЧС Беларуси Замминистра по ЧС полковник Бегун задержан за взятку

Мазалевский, 1954 года рождения, обвиняется по частям 1 и 2 статьи 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси. Обвиняемый находится под стражей. В зале присутствуют несколько родственников обвиняемого.

В соответствии с обвинением, которое зачитал прокурор, Мазалевский обвиняется в том, что получал от своих подчиненных – сотрудников гаража денежные средства за то, что он оказывал содействие в трудоустройстве, а также за решение о том, чтобы подчиненные ему лица работали по совместительству.

Согласно материалам уголовного дела, эпизоды, по которым ему предъявлено обвинение, касаются 2007-2016 годов.

По словам прокурора, в ходе предварительного расследования было установлено, что один из водителей, которого взял на работу обвиняемый, согласился отдавать ему 10% от заработной платы, которая ему выплачивалась за 0,5 ставки.

Прокурор огласил суммы взяток, которые обвиняемый получал от своих подчиненных, в частности в 2007 году это были суммы 20, 16, 24, 27 тысяч неденоминированных рублей, потом суммы стали больше, в 2014 – 2015 годах взятки увеличились до 100 тысяч неденоминированных рублей.